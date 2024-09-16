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        Van'da farklı suçlardan aranan 543 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan aranan 543 şüpheli yakalandı, 90'ı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:21
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        Van'da farklı suçlardan aranan 543 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan aranan 543 şüpheli yakalandı, 90'ı tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 1-15 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 543 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişi, cezaevine gönderildi.

        Operasyonlarda, 7 tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 128 fişek, otomobil, bisiklet, kamera ile 20 bin 600 lira para ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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