Van'da farklı suçlardan aranan 543 şüpheli yakalandı, 90'ı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 1-15 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 543 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişi, cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, 7 tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 128 fişek, otomobil, bisiklet, kamera ile 20 bin 600 lira para ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.