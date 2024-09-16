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        Vanlı Muazzez, üniversite okuduğu Güney Kore'ye gelin gitti

        Güney Kore'de üniversitede tanışan Vanlı Muazzez İşliyen ile Güney Koreli Park Jong-wook, Van'da yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:35
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        Vanlı Muazzez, üniversite okuduğu Güney Kore'ye gelin gitti
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        Güney Kore'de üniversitede tanışan Vanlı Muazzez İşliyen ile Güney Koreli Park Jong-wook, Van'da yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Güney Kore'de üniversitede eğitimi sırasında tanışan 26 yaşındaki İşliyen ve 27 yaşındaki Park, bir süre devam eden arkadaşlıklarının ardından evlenme kararı aldı.

        Dört ay önce Müslüman olan Park, düğün için annesiyle Erciş ilçesine geldi. Yörenin geleneklerine göre düzenlenen düğünle dünyaevine giren çift, davetlilerle halay çekti.

        İşliyen, AA muhabirine, eğitim için gittiği üniversitede üç sene önce eşi Park ile tanıştığını söyledi.

        Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisi eşiyle hayatlarını birleştirme kararı aldıklarını belirten İşleyen, "Başta arkadaşça bir ilişkimiz vardı fakat bu bir gönül ilişkisine dönüştü. Ailelerimizle konuştuk. Başta biraz tuhaf karşıladılar. Daha sonra eşim ve annesi buraya geldi. Babam onları çok sevdi. Eşim sürekli dinleri çok araştırıyordu. Benden habersiz ilk başta camide eğitim aldı. Müslüman oldu. Ailesi anlayışla karşıladı. Burada bizim geleneklerimize uygun düğün yaptık. Güney Kore'de de onların geleneklerine göre düğün yapacağız." dedi.

        Anne Senem İşliyen de her zaman kızına destek çıktığını dile getirerek, "İlk duyduğumda biraz endişelendim. Sonra tanıştım, Müslüman olduğundan emin oldum. Kararlarına saygı duyuyorum." diye konuştu.

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