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        İranlı turistler Van'da ticareti ve turizmi hareketlendirdi

        ORHAN SAĞLAM / BAHAR TANRITANIR - Bu yılın 8 ayında 651 bin 520 İranlı turistin geldiği Van'da son yılların en hareketli turizm sezonu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:45
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        İranlı turistler Van'da ticareti ve turizmi hareketlendirdi
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        ORHAN SAĞLAM / BAHAR TANRITANIR - Bu yılın 8 ayında 651 bin 520 İranlı turistin geldiği Van'da son yılların en hareketli turizm sezonu yaşanıyor.

        Tatillerinin yanı sıra alışverişlerini de Türkiye'de yapmak isteyen İranlı turistler, kara yoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor.

        Otel doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğu Van'da turistler, kentteki alışveriş merkezi ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

        Sekiz ayda 651 bin 520 İranlı turisti ağırlayan kentte, son yılların en hareketli turizm sezonunu yaşanıyor.

        - "Yoğunluğun iki hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz"

        Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer, AA muhabirine, 15 Ağustos'tan sonra kente yoğun bir turist akışının olduğunu söyledi.

        Turistlerin kentteki otelleri doldurduğunu belirten Değer, "Son 25 günde otellerimizde doluluk oranı yüzde 90'lara çıktı. Yoğunluğun iki hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Sezonumuzu 15 Mayıs'ta açar, ekimin sonlarına doğru kapatırız. İranlı turistler, yaptıkları alışverişle kent esnafını olumlu etkiliyor." dedi.

        Çarşı pazarda oluşan yoğunluktan memnun olduklarını anlatan Değer, "İranlıların kentimize her zaman gelmesini istiyoruz. Turistleri ağırlamaktan çok mutluyuz. İranlılar da Van'a gelmekten çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        - "Hedefimiz bu yıl 1 milyon turist ağırlamak"

        Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Cabir Görmüş ise, "Kapıköy Sınır Kapısı bizim için çok önemli. Sadece İranlı değil farklı turistleri de buraya çekmeye çalışıyoruz. Ticaretin daha da gelişmesi için esnafımızın yanındayız. Kentin hareketlenmesi ve esnafın yüzünün gülmesi bizi memnun ediyor. Bu yoğunluğun devam etmesini istiyoruz. Hedefimiz bu yıl 1 milyon turist ağırlamak." diye konuştu.

        İranlı Hamıd Nahavendi de "Van bize yakın. Bu nedenle Van'ı tercih ediyoruz. Üç yıldır sürekli Van'a geliyoruz. Kentteki insanlar misafirperverler ve onları çok seviyoruz. Van'da fiyatlar uygun olduğu için hem alışveriş yapıyoruz hem de tatilimizi geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

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