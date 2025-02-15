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        Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

        Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti, 172 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:54
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        Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
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        Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti, 172 kişi gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından, bazı DEM Parti milletvekilleri ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'ın da aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.

        Polis ekipleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruptakilere izin vermedi.

        Yapılan uyarılara rağmen yürümekte ısrar edenlere polis müdahale etti.

        Dağılarak ara sokaklara kaçan gruptakilerin eylemlerine devam etmesi üzerine yapılan müdahalede 172 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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