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        DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, Van'da yürüyüşe katıldı

        DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasına tepki için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:43
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        DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, Van'da yürüyüşe katıldı
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        DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasına tepki için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

        İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından kente gelen Bakırhan ve Hatimoğulları, bazı milletvekilleri ve partililer, DEM Parti Van İl Başkanlığından Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Burada açıklama yapan Bakırhan ve Hatimoğulları, belediyeye "kayyum atanması"na tepki gösterdi.

        Açıklamanın ardından gruptakiler, güvenlik önlemi altında sloganlar atarak DEM Parti Van İl Başkanlığına kadar yürüdü.

        Gün içinde ara sokaklarda bir araya gelerek izinsiz gösteri yapmak isteyenlere polis ekipleri izin vermedi, bazılarını gözaltına aldı.

        - İzinsiz gösterilerde çocuk oyun grubu ateşe verildi

        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından gece mahallelerde izinsiz gösteri yapan gruplara polis ekipleri müdahale etti.

        Ara sokaklara dağılan göstericiler, bir parktaki çocuk oyun grubunu ateşe verdi, aydınlatma direklerini kırdı.

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırımların söküldüğü, barikatın kurulduğu yollarda çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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