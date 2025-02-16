DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, Van'da yürüyüşe katıldı

Gün içinde ara sokaklarda bir araya gelerek izinsiz gösteri yapmak isteyenlere polis ekipleri izin vermedi, bazılarını gözaltına aldı.

Burada açıklama yapan Bakırhan ve Hatimoğulları, belediyeye "kayyum atanması"na tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından kente gelen Bakırhan ve Hatimoğulları, bazı milletvekilleri ve partililer, DEM Parti Van İl Başkanlığından Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasına tepki için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

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