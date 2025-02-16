Van'da ambulans helikopter 5 yaşındaki çocuk için havalandı

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkale Devlet Hastanesinde bronkopnömoni (Solunum yolu enfeksiyonu) tanısı konulan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

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