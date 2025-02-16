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        Van'da ambulans helikopter 5 yaşındaki çocuk için havalandı

        Van'ın Başkale ilçesinde tedavi gören 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:31
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        Van'da ambulans helikopter 5 yaşındaki çocuk için havalandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde tedavi gören 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkale Devlet Hastanesinde bronkopnömoni (Solunum yolu enfeksiyonu) tanısı konulan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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