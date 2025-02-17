Van'da "Okulumda KANpanya Var" etkinliği düzenlendi

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayın yürüttüğü "Okulumda 'KANpanya Var" etkinliği kapsamında İnci Kefali İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında okul bahçesine kurulan stantta okul idaresi, öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi kan bağışçısı kazanım uzmanı Gökhan Çetiner, öğrenciler ile velileri kan bağışı konusunda bilinçlendirdiklerini söyledi.

Başlattıkları kampanyaya katılımın yoğun olduğunu belirten Çetiner, "Kurumlarımızın iş birliğiyle okullarımızda stantlarımızı kurduk. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Hedefimiz günlük ortalama 100 ünite kan bağışı. Ramazan ayı öncesi kan stoklarımızı en üst seviyede tutmak istiyoruz." dedi.

Okul müdürü Önder Baki Güden ise kan bağışı kampanyasının okulda düzenlenmesinin önemine değindi.

Velilerin, öğretmenlerin okul bahçesinde bağışta bulunarak öğrencilere örnek olduğunu dile getiren Güden, "Öğrencilerimizi kan vermeye teşvik etmemiz gerekiyor. Kan bağışı için bilinç oluşturmanın yolu okullardan geçiyor. Sağlıklı her bireyin kan vermesi gerekiyor. Hastanede yatan, kan bekleyen her vatandaşımıza umut olmamız lazım. Herkesi bu iyilik kampanyasına davet ediyorum." diye konuştu.

Öğrencileri kan bağışı hakkında sürekli bilinçlendirdiklerini ifade eden okuldaki öğretmenlerden Aslı Nur Deniz Çiftçi, "Kampanyaya velilerimizin ilgisi yoğun oldu. Bir kere daha ne kadar bilinçli bir halk olduğumuzu gördük. Kan vermek can kurtarır." ifadelerini kullandı.

Kolunun kırık olmasına rağmen bağışta bulunmaya gelen Kerim Arslan ise "Kardeşim bu okulda eğitim görüyor. Kızılayın stant kurduğunu duyduk ve vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için okula geldik. Yoğun bir katılım olduğunu görünce mutlu oldum. Her kan bir can demektir. Herkesi Kızılay stantlarına uğrayarak kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Etkinlikte, velileri kan bağışında bulunan öğrencilere Türk Kızılay görevlileri tarafından madalya hediye edildi.