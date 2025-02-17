Van'da geçen hafta 92 kilo 507 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 92 kilo 507 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 92 kilo 507 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri sürüyor.
Bu kapsamda, 10-16 Şubat'ta Başkale, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 11 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 87 kilo 307 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 200 gram eroin ve 169 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Ekiplerce 11 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.