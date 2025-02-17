Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, 10 bin 50 paket bandrolsüz sigara, 107 sikke, 214 kilogram kaçak çay, 13 kilogram açık sarmalık tütün ve 3 pasaport ele geçirildi.

Bu kapsamda 10-16 Şubat'ta Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye ve Saray ilçelerinde yapılan operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

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