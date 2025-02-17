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        Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 20:47 Güncelleme: 17.02.2025 - 20:47
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        Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda 10-16 Şubat'ta Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye ve Saray ilçelerinde yapılan operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda, 10 bin 50 paket bandrolsüz sigara, 107 sikke, 214 kilogram kaçak çay, 13 kilogram açık sarmalık tütün ve 3 pasaport ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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