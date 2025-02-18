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        Van'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:01
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        Van'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 4 kişiyi suç üstü yakaladı.

        Olay yerinde, 2 detektör, 2 eldiven, 2 kriko, 2 kırıcı çivi, balyoz, kazma, kürek, ucu sivri delici demir, manivela demiri, 6 metre halat, kafa lambası, çekiç, pense, tornavida, demir kanca ve sırt çantası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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