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        Vanlı öğrenciler Filistin'deki dramı anlattıkları yazılarını kitaplaştırdı

        ORHAN SAĞLAM - Van'da 3 Nisan Ortaokulu'ndaki öğretmen ve öğrenciler, Filistin'de yaşanan insanlık dramı konusunda farkındalık oluşturmak için kaleme aldıkları yazıları kitaplaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:45
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        Vanlı öğrenciler Filistin'deki dramı anlattıkları yazılarını kitaplaştırdı
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da 3 Nisan Ortaokulu'ndaki öğretmen ve öğrenciler, Filistin'de yaşanan insanlık dramı konusunda farkındalık oluşturmak için kaleme aldıkları yazıları kitaplaştırdı.

        Özalp ilçesindeki okulda görev yapan Türkçe öğretmeni Nisa Günbeyi'nin yönlendirmesiyle Filistin konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan öğrenciler, kitap hazırlamak için çalışma başlattı.

        Okulun kütüphanesinde belirli aralıklarla bir araya gelen farklı sınıflardaki 40 öğrenci, Türk ve dünya edebiyatının örneklerini inceledi.

        Daha sonra Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin düşüncelerini kaleme alan öğrenciler, yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda yazılarını "Filistin'e Kırk Kelam" adlı kitapta topladı.

        Öğretmenlerin desteğiyle basımı tamamlanan kitabın satışından elde edilecek gelirin yaraların sarılması çalışmalarına katkı amacıyla Filistin'e gönderileceği belirtildi.

        - "Kitap çıkarma amacımız farkındalık oluşturmak"

        Türkçe öğretmeni Günbeyi, AA muhabirine, böyle hassas konuda öğrencilerini teşvik ederek kitap çıkardıklarını söyledi.

        Öğrencilerine yol gösterdiği için mutlu olduğunu ifade eden Günbeyi, şunları kaydetti:

        "Filistin'de yaşanan olaylar konusunda farkındalık oluşturmak için kitap hazırlayacağımızı duyurduk. Konuyla ilgili yazı hazırlayan öğrencilerimiz hem evlerinde hem de okulda bu çalışmalarını yürüttü. Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından yazıları toplayarak, kitap haline getirdik. Kitap çıkarma amacımız farkındalık oluşturmaktır. Bu konuda öğrencilerimizi bilinçlendirmek istedik. Kitabımız şu an satışta ve buradan elde ettiğimiz tüm geliri de Filistin'e bağışlayacağız. Orada bulanan kardeşlerimize ufakta olsa destek vermeyi amaçlıyoruz."

        - "Böyle bir çalışmada yer aldığım için mutluyum"

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez ise öğretmen ve öğrencilerin dünya gündemini meşgul eden konuda örnek bir çalışmaya imza attığını ifade etti.

        Gülmez, "Bu çalışmayla çok güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Gazze'deki çocukların yaşadıklarını anlamak ve anlatmak için birbirinden güzel yazılar kaleme almışlar. Böyle çalışmaların olması bizi mutlu ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

        6. sınıf öğrencisi Sudenaz Kazan da "Filistin'de yaşayan çocuklarla empati kurmak için arkadaşlarımızla birlikte yazılarımızı toplayıp kitaplaştırdık. Böyle bir çalışmada yer aldığım için mutluyum. Yazılarımı hüzünlenerek yazdım. Bu projelerin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

        8. sınıf öğrencisi Berat Utku Yılmaz, amaçlarının kitap çıkarmanın ötesinde farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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