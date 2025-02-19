Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Aşçı adaylarından kırsaldaki öğrencilere "lezzetli" destek

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan kadınlar, yaptıkları kurabiye, yaş pasta, börek gibi ürünleri kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştırarak güzel bir dayanışma örneği sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşçı adaylarından kırsaldaki öğrencilere "lezzetli" destek
        ABONE OL

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan kadınlar, yaptıkları kurabiye, yaş pasta, börek gibi ürünleri kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştırarak güzel bir dayanışma örneği sergiledi.

        Kaymakamlık bünyesindeki Sahilkent Aile Destek Merkezi'nde, kadınların meslek sahibi olmasını sağlamak amacıyla geçen ay aşçı yardımcılığı kursu açıldı.

        Kursa katılan 30 kadına, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğreticiler tarafından yemek ve pasta yapımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

        Bu sayede yeni bilgiler öğrenen kadınlar, yaptıkları kurabiye, yaş pasta, börek gibi ürünleri ve dikiş-nakış kursunda hazırlanan beslenme bezlerini Oyalı Mahallesi'ndeki öğrencilere ulaştırdı.

        Kaymakam Murat Karaloğlu ile mahalledeki okula giden kadınlar, yiyeceklerin yanı sıra kitap dağıtıp oyunlar oynayarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

        Karaloğlu, AA muhabirine, usta öğreticiler ve kursiyerlerin yaptığı ürünleri beslenme saatinde öğrencilere ikram ettiklerini söyledi.

        Çocuklara kitap dağıtarak okuma etkinliği de yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Aile destek merkezimizde özenle hazırlanan beslenme bezlerimizi, mendillerimizi çocuklarımıza hediye ettik. Bu ilk ziyaretimizdi ama bundan sonra her hafta bir okulumuza giderek bu çalışmayı sürdürmeyi istiyoruz. Yıl boyunca bu çalışma sürecek. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Güzel bir dayanışma örneği oldu"

        Usta öğretici Nahide Zorlu, geçen ay başlattıkları kursa kadınların ilgi gösterdiğini belirtti.

        Kursiyerlerin kurs sayesinde yeni bilgiler edindiğini, yöresel yemekleri yapmayı öğrendiğini dile getiren Zorlu, şöyle konuştu:

        "Kursiyerlerimiz farklı tarifler alıp evlerinde deniyorlar. Burada yaptığımız ürünleri haftada bir gün kırsal mahallelerdeki okullara götürüp öğrencilerimize ikram ediyoruz. Güzel bir dayanışma örneği oldu. Bu mutluluğa ortak olmak kadınların kursa bağlılığını artırıyor. Aynı zamanda kültürümüzü de canlandırmış oluyoruz."

        Kursiyer Arzu Ulama da kurs sayesinde bilmedikleri yöresel yemekleri yapmayı öğrendiklerini bildirerek, "Kurabiyeler, pastalar, börekler, çorba çeşitlerini yapıyoruz. Unutulmuş tarifleri gün yüzüne çıkartıyoruz. Burada hazırlanan yiyecekleri öğrencilere ulaştırıyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Mutlu olduklarını görünce seviniyoruz." ifadesini kullandı.

        Öğrenci Medine Çavaş, güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Kaymakam'ımız buraya gelerek bizimle oyun oynadı, pasta ve hediyeler getirdi. Kitap okuduk, sohbet ettik. Herkese teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

        Benzer Haberler

        Vanlı öğrenciler Filistin'deki dramı anlattıkları yazılarını kitaplaştırdı
        Vanlı öğrenciler Filistin'deki dramı anlattıkları yazılarını kitaplaştırdı
        Soğuk hava rekortmeni Çaldıran'da, jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda...
        Soğuk hava rekortmeni Çaldıran'da, jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda...
        Van'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Van'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
        Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
        Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakaland...
        Van'da jandarma ekiplerinin kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakaland...
        AK Parti Van İl Başkanlığından 8. Büyük Olağan Kongre'ye davet
        AK Parti Van İl Başkanlığından 8. Büyük Olağan Kongre'ye davet