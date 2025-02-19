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        Van'da izinsiz gösterilere ilişkin 50 kişi tutuklandı

        Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katılan şüphelilerden 50'si çeşitli suçlardan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:02
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        Van'da izinsiz gösterilere ilişkin 50 kişi tutuklandı
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        Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katılan şüphelilerden 50'si çeşitli suçlardan tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığınca 15 Şubat'ta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından DEM Parti öncülüğünde bazı mahallelerde izinsiz gösteriler yapıldı.

        Kent genelinde yoğun güvenlik önlemi alan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle gece saatlerinde bazı sokaklarda barikat kuranlara, izinsiz gösteriler düzenleyenlere müdahale etti.

        Oyun gruplarını ve bir mahalle muhtarlığı bürosunu ateşe veren, aydınlatma direklerini kıran, elektrik panolarına zarar veren ve kaldırım taşlarını sökenlere yönelik çalışma yürüten ekipler, aldıkları güvenlik önlemleriyle olayların büyümeden önlenmesini sağladı.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki Sanat Sokağı'nda aydınlatma direklerini kıran 4 şüpheliyi kameralardan tespit eden ekipler, söz konusu kişileri düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Ayrıca kent genelinde 15 Şubat'tan bu yana düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı tespit edilen 341 kişi gözaltına alındı.

        Adliyeye götürülen şüphelilerden 48'i çıkarıldıkları hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" gibi suçlardan tutuklandı, 33'ü adli kontrolle olmak üzere 272'si serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 23'ünün Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yollarda ve zarar gören parklarda çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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