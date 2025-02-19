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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:13
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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