Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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