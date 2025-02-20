Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da belediye ekipleri, parklarda temizlik ve onarım çalışması yaptı

        Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve yollarda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da belediye ekipleri, parklarda temizlik ve onarım çalışması yaptı
        ABONE OL

        Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve yollarda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sahil yolunda onarım ve temizlik çalışması başlattı.

        Ağaç diplerine toprak takviyesi yapan ekipler, kaldırım ve yürüyüş yollarını temizledi.

        Parklardaki oyun gruplarını da onaran ekipler, kışın zarar gören bankları ve kamelyaları tamir etti.

        Çalışmalara tüm park, bahçe, refüj ve mesire alanlarında devam edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yükseldi
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Trump'ın "kral" tanımına tepki
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?

        Benzer Haberler

        İş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör son anda kurtuldu
        İş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör son anda kurtuldu
        Van'da 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Erciş'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
        Erciş'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da izinsiz gösterilere ilişkin 50 kişi tutuklandı
        Van'da izinsiz gösterilere ilişkin 50 kişi tutuklandı
        Aşçı adaylarından kırsaldaki öğrencilere "lezzetli" destek
        Aşçı adaylarından kırsaldaki öğrencilere "lezzetli" destek