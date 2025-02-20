Van'da "kuş cenneti" Dilkaya Sazlığı'nda yangın çıktı
Van'ın Edremit ilçesinde onlarca tür kuşun barındığı Dilkaya Sazlığı'nda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Van'ın Edremit ilçesinde onlarca tür kuşun barındığı Dilkaya Sazlığı'nda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Köşk Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Gevaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı sazlık alana bataklık nedeniyle ulaşamadıkları için müdahale edemeyen ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı.
Onlarca tür kuşun barındığı sazlık, büyük oranda zarar gördü.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
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