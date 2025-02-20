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        Van'da "kuş cenneti" Dilkaya Sazlığı'nda yangın çıktı

        Van'ın Edremit ilçesinde onlarca tür kuşun barındığı Dilkaya Sazlığı'nda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:43
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        Van'da "kuş cenneti" Dilkaya Sazlığı'nda yangın çıktı
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        Van'ın Edremit ilçesinde onlarca tür kuşun barındığı Dilkaya Sazlığı'nda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Köşk Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgede dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Gevaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının çıktığı sazlık alana bataklık nedeniyle ulaşamadıkları için müdahale edemeyen ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için önlem aldı.

        Onlarca tür kuşun barındığı sazlık, büyük oranda zarar gördü.

        İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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