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        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına ekipler yetişti

        Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:59
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        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına ekipler yetişti
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        Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında yaşayan Ceylan Nar'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Bunun üzerine, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Karla mücadele ekipleri, tipi ve yoğun kara rağmen 3 saat süren zorlu çalışmayla yolu ulaşıma açarak, sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

        Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık ekiplerince Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hasta yakınları, ekiplere teşekkür etti.

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        Galeri

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