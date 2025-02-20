Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına ekipler yetişti

Karla mücadele ekipleri, tipi ve yoğun kara rağmen 3 saat süren zorlu çalışmayla yolu ulaşıma açarak, sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

Bunun üzerine, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında yaşayan Ceylan Nar'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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