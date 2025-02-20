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        Van'da tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:44 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:57
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        Van'da tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmen yakalandı.

        Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ünseli Mahallesi'nde tespit ettikleri tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın dorsesinde 69 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Olayla ilgili E.T, B.Ö, S.Ş, M.G ve F.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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