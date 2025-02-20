Van'da kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

Belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı rampasında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

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