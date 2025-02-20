Van'da kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
Van'ın Erciş ilçesinde karla kaplanan zeminde ilerleyemeyen araçlar yolda kaldı.
Van'ın Erciş ilçesinde karla kaplanan zeminde ilerleyemeyen araçlar yolda kaldı.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı rampasında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.
Bölgeye giden polis ekipleri, araçların tek şeritten ilerlemesini sağladı.
Karayolları ekipleri, ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışması yürüttü.
Belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.
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