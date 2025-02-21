Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Uzmanından "sazlık yangınları göçmen kuşları strese sokar" uyarısı

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, "kuş cenneti" olarak bilinen Dilkaya Sazlığı'nda çıkan yangının yuvalarına zarar verdiği göçmen kuşları strese soktuğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından "sazlık yangınları göçmen kuşları strese sokar" uyarısı
        ABONE OL

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, "kuş cenneti" olarak bilinen Dilkaya Sazlığı'nda çıkan yangının yuvalarına zarar verdiği göçmen kuşları strese soktuğunu belirtti.

        Türkiye'de tespit edilen kuş türlerinden 240'ının kayıt altına alındığı Van Gölü havzasındaki sazlık alanlar, yerli ve göçmen kuşlar için önemli barınma alanları oluşturuyor.

        Edremit ilçesinde Dönemeç Çayı'nın beslediği "kuş cenneti" Dilkaya Sazlığı'nda dün çıkan yangın, alanda büyük ölçüde hasara yol açtı.

        Yüzlerce yerli ve göçmen kuşun barınma alanı olan sazlığın yaklaşık üçte ikisinin yanması, çok sayıda kanatlı ve sürüngenin yuvalarına ve kuluçka alanlarına zarar verdi.

        - "Yuvaları açıkta kaldığı için tehditde maruz kalıyorlar"

        Havzada kuş türleri ve sulak alanlar üzerine araştırma yapan Van YYÜ Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, AA muhabirine, sazlıkların tatlı suyu tercih eden yerli ve göçmen kuşların yoğun bulunduğu önemli alanlar olduğunu söyledi.

        Göçmen kuşların bölgeye henüz gelmediğini ancak yerli kuşların alanda bulunduğunu belirten Durmuş, "Yangın, henüz gelmemiş olan kuşları kısa vadede etkilememiş olabilir ama mevcut türleri olumsuz etkiliyor. Sadece kuşlar açısından da değerlendirmemek gerekir. Orada bir besin ağı var. Göremediğimiz bir çok organizma var. Dolayısıyla bu yangınlar oradaki floristik ve ne yazık ki faunistik yapıya hasar verebiliyor." dedi.

        Yangınların önü alınamayacak hasarlara yol açabileceği uyarısında bulunan Durmuş, şunları kaydetti:

        "Sazlık yangınları çok büyük bir alana yayılabiliyor. Yerli türlere anlık zararlar verebiliyor. Bir de gelecek göçmen kuşlar var. Sazlık yandığı için yapacakları yuvalar açıkta kalıyor. Yuvaları açıkta kaldığı için tehdide maruz kalıyorlar. Bu da hayvanları strese sokuyor. Sazlıklarda gönül rahatlığıyla yuva yapabiliyorlar. Sazlıklar hayvanlar için güvenli alanlar oluyor. Sazlıklar yanıp ortadan kalkınca kuşlar korunaksız hale geliyor. Bu da gelecek türler açısından illerde risk oluşturuyor."

        - "Kuşlar için çok verimli bölgeler"

        Dilkaya Sazlığı'nda yangın nedeniyle kuş yuvaların büyük ölçüde zarar gördüğünü anlatan Durmuş, yuvalarını bulamayan kuşların strese girdiğini ifade etti.

        Bölgede yaşayan insanların yangınlar konusunda duyarlı olmasını isteyen Durmuş, şu uyarılarda bulundu:

        "Bu yangınlar, tamamen kontrol ve amaç dışı çıkarılıyor. Vatandaşlarımızın empati kurmalarını istiyoruz. Doğadaki canlıların bizden bir farkı yok. Onların da yuva, yavru ve üreme süreçleri var. Dolayısıyla bunlara zarar vermemek gerekiyor. Bu konuda bölgedeki insanlar bilinçlendirilebilir. Dilkaya Sazlığı'na baktığımız zaman Van Gölü kıyısının güney kesiminde yer alıyor. Dönemeç Çayı'nın beslediği ve yayıldığı çok büyük bir alan. Kuşlar burayı tercih ediyor. Çünkü tatlı suda bitkisel vejetasyon daha fazla. Bu bölgeler kuşlar için çok verimli. O açıdan havzaya gelen kuşların önemli bir kısmı geniş yayılımından dolayı burayı tercih ediyor. Korunaklı ve avcılığın yasak olduğu bir bölge."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        Karlı havaya aldırmayıp drift attı!
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Van'da kar ve tipi etkili oldu (2)
        Van'da kar ve tipi etkili oldu (2)
        Van'da kar ve tipi etkili oldu
        Van'da kar ve tipi etkili oldu
        Van'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Van'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Van'da kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
        Van'da kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı