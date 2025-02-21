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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 1359 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1359 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:33
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 1359 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1359 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 263 mahalle ile 297 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Söz konusu yolların açılması için 270 araç ve 618 personelle çalışma yürütülüyor.

        Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmaları yapılıyor.

        Esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizliyor..

        - Hakkari

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sürücülerin kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği kentte vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

        Yüksek rakımlı bölgelerdeki tek katkı evlerin ve araçların karla kaplandı, bazı vatandaşlar da evlerin damındaki karları temizlemek için çaba sarf etti.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 190 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

        - Muş

        Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Araçların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar da kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş ve ilçelerinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Kentte 303 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

        - Bitlis

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

        Belediye ve Karayolları ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 306 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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