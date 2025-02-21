Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Yağışlarla debisi yükselen şelalenin içerisindeki mesire alanı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Şelale ile çevresindeki kar örtüsü dronla görüntülendi.
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