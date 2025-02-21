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        Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü

        Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:35
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        Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
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        Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

        Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Yağışlarla debisi yükselen şelalenin içerisindeki mesire alanı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Şelale ile çevresindeki kar örtüsü dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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