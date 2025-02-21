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        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına ekipler yetişti

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 20:51 Güncelleme: 21.02.2025 - 20:55
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        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın imdadına ekipler yetişti
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Çatbayır Mahallesi'ne bağlı Düzbaşı mezrasında yaşayan 52 yaşındaki Abdurrahman Güç'ün böbreklerinden rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Karla mücadele ekipleri, tipi altında 3 saat süren zorlu çalışmayla yolu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

        Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık ekiplerince Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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