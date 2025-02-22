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        Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

        Van'da kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:48
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        Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı
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        Van'da kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

        Kentte dün etkili olan yağışın ardından Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi​​​​​​​ karla kaplandı.

        Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Eski Van Şehri'nde, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi ve Hüsrev Paşa Hanı gibi yapılar da beyaza büründü.

        Gevaş ilçesinde ise tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti karla kaplandı.

        Kar altındaki tarihi ve kültürel yapılar, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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