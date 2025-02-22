Van'ın tarihi yapıları karla kaplandı

Gevaş ilçesinde ise tarihi Selçuklu Mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti karla kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Eski Van Şehri'nde, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa Camisi ve Hüsrev Paşa Hanı gibi yapılar da beyaza büründü.

Kentte dün etkili olan yağışın ardından Van Kalesi ve zirvesindeki Süleyman Han Camisi​​​​​​​ karla kaplandı.

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