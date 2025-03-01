Van'daki aşevinde 10 bin kişiye iftarlık ulaştırıldı
Van'da görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşevinde 10 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtıldı.
Van'da görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşevinde 10 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalar hızlandırıldı.
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ramazan için aşevinin kapasitesini artırdı.
Ramazanın ilk günü yapılan hazırlıklar kapsamında ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye yemek hazırlandı.
Hane halkı sayısına göre paketlenen yemekler, aşevi araçlarıyla evlere teslim edildi.
Yemek yardımının ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.
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