Van'daki aşevinde 10 bin kişiye iftarlık ulaştırıldı

Ramazanın ilk günü yapılan hazırlıklar kapsamında ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye yemek hazırlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ramazan için aşevinin kapasitesini artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalar hızlandırıldı.

Van'da görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşevinde 10 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.