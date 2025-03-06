Van'da karla kaplı arazilerdeki menderesler eşsiz manzaralar oluşturuyor
Van'ın Başkale ilçesinde arazilerden geçen derelerde oluşan menderesler, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.
Van'ın Başkale ilçesinde arazilerden geçen derelerde oluşan menderesler, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.
İlçede son zamanlarda etkili olan kar yağışıyla kırsal mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
İlçeye 34 kilometre uzaklıktaki Kocaköy Mahallesi'nde kar ve yağmur sularıyla beslenen derelerde oluşan menderesler, beyaza bürünen arazilerdeki kıvrımlı yapılarıyla farklı bir güzelliğe büründü.
Manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını cezbeden menderesler dronla görüntülendi.
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