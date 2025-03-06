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        Van'da karla kaplı arazilerdeki menderesler eşsiz manzaralar oluşturuyor

        Van'ın Başkale ilçesinde arazilerden geçen derelerde oluşan menderesler, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:05
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        Van'da karla kaplı arazilerdeki menderesler eşsiz manzaralar oluşturuyor
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        Van'ın Başkale ilçesinde arazilerden geçen derelerde oluşan menderesler, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

        İlçede son zamanlarda etkili olan kar yağışıyla kırsal mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçeye 34 kilometre uzaklıktaki Kocaköy Mahallesi'nde kar ve yağmur sularıyla beslenen derelerde oluşan menderesler, beyaza bürünen arazilerdeki kıvrımlı yapılarıyla farklı bir güzelliğe büründü.

        Manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını cezbeden menderesler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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