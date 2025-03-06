Van'da karla kaplı arazilerdeki menderesler eşsiz manzaralar oluşturuyor

İlçeye 34 kilometre uzaklıktaki Kocaköy Mahallesi'nde kar ve yağmur sularıyla beslenen derelerde oluşan menderesler, beyaza bürünen arazilerdeki kıvrımlı yapılarıyla farklı bir güzelliğe büründü.

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