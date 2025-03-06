Van'ın İpekyolu ilçesindeki okul pansiyonlarında ortak menü uygulamasına geçildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların pansiyonlarında ortak menü uygulamasına geçildi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, AA muhabirine, pansiyonlarda kalan öğrencilerin beslenmelerine özen gösterildiğini söyledi.

İlçedeki bütün pansiyonlarda ortak menü uygulamasına geçtiklerini belirten Yeşilova, "Pansiyonlarımızda farklı yemekler çıkıyordu. Okul ziyaretlerimizde devletin imkanlarının aynı fakat verilen hizmetin farklı olduğunu gördük. Bu durumu düzeltmek ve eşitliği sağlamak adına ortak menüye geçtik. Her ay, komisyon bir araya gelerek diyetisyenler eşliğinde bir sonraki ayın menüsünü belirliyor." dedi.

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çeken Yeşilova, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak istiyorsak verdiğimiz eğitimin yanı sıra sağlıklı beslenmeleri de önemli. Bu kapsamda, çocuklarımızı düşünerek menüler oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz doymadığı zaman, tekrar yemek alma şansına sahipler. Ramazanda menülerimize kuru kayısı, hurma ve ek gıdalar koyduk. Yöremizin çocukları çayı seviyor. İftardan sonra sınırsız çay içebiliyorlar."

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Nisanur Karakuş ise yemekhanelerinin çok temiz olduğunu belirterek, "Yemeklerden istediğimiz kadar alabiliyoruz. Her gün farklı yemekler çıkıyor. Yemekler çok lezzetli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.