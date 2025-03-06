Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        ABONE OL

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

        Yüksek sesle müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışan partililere tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, yıllardır evladından haber alamadığını söyledi.

        Nöbete devam edeceğini belirten Sancar, "6 yıldır anne ve babalar burada gözyaşı döküyor. Önce evlatlarımızı versinler ki samimiyetlerine inanalım. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Onlar ne karar verirlerse biz de o kararın arkasındayız. Rabb'im devletimize zeval vermesin." dedi.

        Oğluna teslim ol çağrısı yapan Fevzi Yağmur ise "Oğlumu kandırıp dağa çıkardılar. Oğlum, dönene kadar nöbeti bırakmayacağım. Cumhurbaşkanı'mız ve Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar çok önemli. Devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Artık hiçbir anne ve baba ağlamasın. Oğlum sen de gel, devletimize teslim ol." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım

        Benzer Haberler

        Van'ın İpekyolu ilçesindeki okul pansiyonlarında ortak menü uygulamasına ge...
        Van'ın İpekyolu ilçesindeki okul pansiyonlarında ortak menü uygulamasına ge...
        Van'da geçen yıl 4 bin 703 kadına istihdam sağlandı
        Van'da geçen yıl 4 bin 703 kadına istihdam sağlandı
        Van'da karla kaplı arazilerdeki menderesler eşsiz manzaralar oluşturuyor
        Van'da karla kaplı arazilerdeki menderesler eşsiz manzaralar oluşturuyor
        Jandarmanın flamingo nöbeti
        Jandarmanın flamingo nöbeti
        Van Büyükşehir Belediyesi camilerde temizlik çalışması yapıyor
        Van Büyükşehir Belediyesi camilerde temizlik çalışması yapıyor
        Van'da kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a se...
        Van'da kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a se...