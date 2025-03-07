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        TKDK'den kadın girişimcilere 29 milyon lira hibe desteği

        Van ve Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) kadın girişimcilere 29 milyon lira hibe sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:43
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        TKDK'den kadın girişimcilere 29 milyon lira hibe desteği
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        Van ve Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) kadın girişimcilere 29 milyon lira hibe sağlanacak.

        TKDK Van Koordinatörü İbrahim Başak, kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Projeleri kapsamında yapılan başvuruların 5 Mart'ta onaylandığını söyledi.

        Projeler kapsamında kadın girişimcilere 6 bin kovan, çeşitli arıcı malzemeleri ve karavan desteğinin sağlanacağını belirten Başak, şunları kaydetti:

        "Hakkari'de 9 projeye hizmet vereceğiz. Van'da da 22 proje hibe almaya hak kazandı. 31 kadın girişimci desteklerden yararlanacak. Toplam yatırım tutarı 48 milyon lira. Arıcılık, arı ürünlerinin üretimi ile kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerine yatırımın tamamlanması sonrasında 29 milyon lira hibe ödemeleri gerçekleşecek. Kırsaldaki üretim ve hizmet sektörüne kadın elinin TKDK aracılığıyla uzanması bizler için mutluluk kaynağı."

        Desteklerden yararlanan Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç ise "Buradan aldığımız destekler bizleri arıcılık mesleğine ve bal üretimine teşvik ediyor. Aldığımız desteklerden dolayı mutluyuz. Kadın ortaklarımızla birlikte destekleri değerlendirerek ulusal pazara çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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