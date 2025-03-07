Van'ın üç kadın muhtarı çalışmalarıyla takdir topluyor

ORHAN SAĞLAM - Van'da muhtarlık görevini üstlenen üç kadın, yürüttükleri çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanıyor.

Mahallelerinde sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılmasından altyapı hizmetlerine kadar birçok konuya çözüm üretmek için azimle çalışan kadın muhtarlar, meslektaşlarının yanı sıra diğer kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

Edremit ve İpekyolu ilçelerinde muhtarlık yapan üç kadın, sokakları gezerek hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinliyor.

Muhtarlık ofisine gelen vatandaşlarla ilgilenerek isteklerini değerlendiren kadın muhtarlar, yürüttükleri çalışmalarla mahallelerinin sorunlarına çözüm üretiyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yapan muhtarlar, samimi ilişkiler kurdukları mahalle sakinlerinin gönüllerini kazanıyor.

- "Ramazanda yardımlarımızı yoğunlaştırdık"

İpekyolu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, AA muhabirine, dört dönemdir aynı mahallede muhtarlık yaptığını söyledi.

Kentin ilk kadın muhtarı ünvanına sahip olduğunu belirten iki çocuk annesi Tanrıtanır, "Seçimlerde bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktım. Kadınların muhtarlık yapabileceğini ve elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini ispatlamak istedim. Cumhuriyet'in kuruluşunda kadınlarımız büyük roller üstlenmişti. Ülkenin simgesi olan kadınlarımız birçok konuda üstün başarılar sağlamışlardı. Ben de bu doğrultuda yola çıktım." dedi.

Muhtar Tanrıtanır, Kardeş Aile Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştuğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Ramazanda yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Yardımsever vatandaşlarımızla yardıma muhtaç ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Mahallemizdeki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Alt ve üstyapı sıkıntılarımızı giderdik. 350 kadını okuryazar yaptık. Okulların bakım ve onarımını yaptırdık. Mahallemizde asfalt ve su sorununu çözdük. Kültür sanat etkinlikleriyle çocuk ve kadınlar için programlar yürütüyoruz."