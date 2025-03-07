Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'ın üç kadın muhtarı çalışmalarıyla takdir topluyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da muhtarlık görevini üstlenen üç kadın, yürüttükleri çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'ın üç kadın muhtarı çalışmalarıyla takdir topluyor
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'da muhtarlık görevini üstlenen üç kadın, yürüttükleri çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanıyor.

        Mahallelerinde sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılmasından altyapı hizmetlerine kadar birçok konuya çözüm üretmek için azimle çalışan kadın muhtarlar, meslektaşlarının yanı sıra diğer kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

        Edremit ve İpekyolu ilçelerinde muhtarlık yapan üç kadın, sokakları gezerek hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinliyor.

        Muhtarlık ofisine gelen vatandaşlarla ilgilenerek isteklerini değerlendiren kadın muhtarlar, yürüttükleri çalışmalarla mahallelerinin sorunlarına çözüm üretiyor.

        Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yapan muhtarlar, samimi ilişkiler kurdukları mahalle sakinlerinin gönüllerini kazanıyor.

        - "Ramazanda yardımlarımızı yoğunlaştırdık"

        İpekyolu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, AA muhabirine, dört dönemdir aynı mahallede muhtarlık yaptığını söyledi.

        Kentin ilk kadın muhtarı ünvanına sahip olduğunu belirten iki çocuk annesi Tanrıtanır, "Seçimlerde bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktım. Kadınların muhtarlık yapabileceğini ve elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini ispatlamak istedim. Cumhuriyet'in kuruluşunda kadınlarımız büyük roller üstlenmişti. Ülkenin simgesi olan kadınlarımız birçok konuda üstün başarılar sağlamışlardı. Ben de bu doğrultuda yola çıktım." dedi.

        Muhtar Tanrıtanır, Kardeş Aile Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştuğunu anlatarak şöyle devam etti:

        "Ramazanda yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Yardımsever vatandaşlarımızla yardıma muhtaç ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Mahallemizdeki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Alt ve üstyapı sıkıntılarımızı giderdik. 350 kadını okuryazar yaptık. Okulların bakım ve onarımını yaptırdık. Mahallemizde asfalt ve su sorununu çözdük. Kültür sanat etkinlikleriyle çocuk ve kadınlar için programlar yürütüyoruz."

        - "Mahalleliyle bir aile olduk"

        İki dönemdir Bahçıvan Mahallesi'nde muhtarlık yapan Nurten Sağlam da "Mahalle sakinleri büyük sevgi ve saygı gösteriyor. Mahalleliyle bir aile olduk. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Her zorluğun altından kalkabiliriz. Yeter ki kadın kendine güvensin. Vatandaşlarımız, her türlü sorunları birebir benimle paylaşabiliyorlar. Mahallede birçok eksikliği giderdik. Çalışmalarım devam edecek." diye konuştu.

        - "Esnafı tek tek geziyorum"

        Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahalle Muhtarı Suna Kotan da mahallelinin ısrarı üzerine aday olduğu seçimlerde, 12 sandıktan birinci çıktığını belirtti.

        Mesai kavramı gözetmeden çalıştığını dile getiren Kotan, faaliyetlerini şöyle anlattı:

        "Mahalledeki eksiklikleri kaymakamlığın destekleri, sponsorlar ve imkanlarımızla tamamlamaya çalışıyoruz. İlk etapta muhtarlık yeri yaptık. ATM'lerimizi yeniliyoruz, internet altyapısını oluşturduk ve ulaşımdaki sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Elimden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorum. Muhtarlık hizmet işidir, saati yoktur. 'Muhtardan kadın olur mu' diyenlere 10 ayda ne yapabileceğimizi ispatladık. Esnafı tek tek geziyorum. Çünkü insanlar ilgi bekliyor. Kadın muhtarların sayısının artmasını istiyorum. Özellikle şiddete uğrayan kadınlarımız toplumun kanayan yarası."

        Erdemkent Mahallesi sakini Emel Yıldız da "Mahallemizde daha önce böyle bir çalışma yapılmadı. Muhtarımızı hem çok seviyoruz hem de çalışmalarından dolayı ondan memnunuz. Kadın muhtar olduğu için sorunlarımızı daha rahat dile getiriyoruz. Kadın muhtar sayısı artarsa daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Trump'tan Biden'a eleştiri: "Ulusal kabusumuz nihayet sona erdi"
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        TKDK'den kadın girişimcilere 29 milyon lira hibe desteği
        TKDK'den kadın girişimcilere 29 milyon lira hibe desteği
        Polis helikopteri hamile kadın için havalandı
        Polis helikopteri hamile kadın için havalandı
        Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı
        Van'da polis helikopteri hamile kadın için havalandı
        Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
        Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
        Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıka...
        Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıka...
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü