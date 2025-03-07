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        Van'da öğrenciler iftar sofrasında buluşuyor

        Van'ın İpekyolu ilçesinde pansiyonda kalan öğrenciler, iftar sofrasında bir araya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:37
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        Van'da öğrenciler iftar sofrasında buluşuyor
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde pansiyonda kalan öğrenciler, iftar sofrasında bir araya geliyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, öğrenciler için ramazana özel menü hazırladıklarını söyledi.

        Pansiyonlarda kalan 1260 öğrencinin her gün iftarda bir araya geldiğini belirten Yeşilova, şunları kaydetti:

        "10 pansiyonlu okulumuzda 1260 öğrencimiz var. Akademik başarılarının yanında çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerini de takip ediyoruz. Çocuklarımızın gerekli besinleri almaları gerekiyor. İftarda ana yemek, çorba, pilav, salata, tatlı, içecek, kuru kayısı ve incir oluyor. Bu menü her gün değişiyor. Sahurda da 8 çeşit ürünle çocuklara hizmet veriyoruz."

        Öğrenci Resmiye Nağaz ise "Pansiyonda kalıyoruz. Ramazanda çeşitli yemekler çıkıyor. Hep beraber iftar açıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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