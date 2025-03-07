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        Başkale'de karla mücadele sürüyor

        Van'ın Başkale ilçesindeki yüksek yerleşim yerlerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:39
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        Başkale'de karla mücadele sürüyor
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        Van'ın Başkale ilçesindeki yüksek yerleşim yerlerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 3 bin rakımdaki yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

        Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgedeki yolları açtı.

        İlçeye bağlı Yukarı Dallı ve Doyum mezralarının yolundaki çalışmalara ise çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.

        Galeri
        Galeri

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