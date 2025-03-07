Başkale'de karla mücadele sürüyor
Van'ın Başkale ilçesindeki yüksek yerleşim yerlerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Van'ın Başkale ilçesindeki yüksek yerleşim yerlerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 3 bin rakımdaki yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgedeki yolları açtı.
İlçeye bağlı Yukarı Dallı ve Doyum mezralarının yolundaki çalışmalara ise çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.
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