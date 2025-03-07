Van'da Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı

Van'da Okullar ve Kulüplerarası Halk Oyunları Yarışması yapıldı.

Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle organize edilen yarışma, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından çeşitli illerden görevlendirilen hakemlerin gözetiminde yapıldı.

Yarışmanın başlangıcında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığının 2024-2025 faaliyet programında yer alan Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasını düzenlediklerini söyledi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört kategoride ekiplerin yarışacağını dile getiren Özdemir, "Dereceye giren takımlarımız Mardin'deki bölge müsabakalarına katılacak. Oradan dereceye alan takımlarımız da Türkiye finaline gidecek. Halk oyunları bizim için çok önemli. Aynı zamanda bir spor branşı ama geleceğimize ve gençlerimize aktaracağımız yegane branşlardan biridir." diye konuştu.

Yarışmacıların da keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Özdemir, "Burada şenlik, mutluluk ve huzur var. Bu tür yarışmaları daha çok desteklememiz gerekiyor. Ülkemizin bütün bölgelerinde halaylar çekiliyor ve zeybek oynanıyor. O nedenden dolayı halk oyunlarının çok daha ilerlemesini ve bütün kuşaklara yayılmasını istiyoruz. Yarışmaya katılan bütün takımlara başarılar temenni ediyorum." dedi.