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        Gürpınar Kaymakamı Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ve eşi Şule Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:08
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        Gürpınar Kaymakamı Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Van'ın Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ve eşi Şule Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

        Gürpınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren merkezin kursiyerleriyle bir araya gelen Erdem, kadınların gününü kutladı, hediye takdim etti.

        Erdem, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı, kursiyerler ve koordinatörlerle sohbet etti.

        Kadın kursiyerler de kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erdem'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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