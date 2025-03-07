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        "Özel Eğitim Van Projesi" kapsamında 103 öğrenciye yardımda bulunuldu

        Van'da "Özel Eğitim Van Projesi" kapsamında özel eğitim gören 103 öğrenciye tekerlekli sandalye, hasta yatağı, koltuk değneği, işitme cihazı ve yürüteç gibi malzemeler dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:01
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        "Özel Eğitim Van Projesi" kapsamında 103 öğrenciye yardımda bulunuldu
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        Van'da "Özel Eğitim Van Projesi" kapsamında özel eğitim gören 103 öğrenciye tekerlekli sandalye, hasta yatağı, koltuk değneği, işitme cihazı ve yürüteç gibi malzemeler dağıtıldı.

        Selahattin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yardımların dağıtım töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, devletin tüm imkanlarıyla engelli vatandaşların ve ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

        Amaçlarının engellilerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

        "Bunu da devletimizin imkanlarıyla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Engelli çocukların, ailelerinin yükünün ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Bu yükü hafifletmek için devletimiz çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bu anlamda Van'da da çok güzel işler yapılıyor. Öğretmenlerimiz, yaklaşık 300 engelli çocuğumuza eğitim veriyor. Okullarımızda 100 özel eğitim sınıfının tefrişini yaptık. Engelliler için Özel Eğitim Kampüsü yapıyoruz. Kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bulunuyor. Bölgenin ilk Sosyal Hizmet Kampüsünü yapıyoruz. Türkiye'de örnek bir kampüs. Burada, aktif yaşam merkezi, spor alanları, sosyal tesisler bulunuyor. Diyabetli 500 çocuğumuza şeker ölçüm sensörünü dağıtıyoruz. Devletimizin, milletimizin imkanlarını, yine devletimizin gerçek sahibi millette kullanmaktan da büyük mutluluk duyuyorum."

        Engelli çocukların ihtiyaçlarının ailelerine teslim edilmesiyle sona eren törene, vali yardımcıları Önder Koç, Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, kurum müdürleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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