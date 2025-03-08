Van'da kadınlara yönelik voleybol turnuvası yapıldı

Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kadınlara yönelik voleybol turnuvası başlatıldı.

Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya farklı meslek gruplarından 80 kadın katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, turnuvaya katılan kadınları tebrik ederek günlerini kutladı.

Turnuvayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"5 takım ve 80 kadınla müsabakayı düzenledik. Dereceye giren kadınlara madalya ve katılım belgeleri verdik. Tüm mahallelerde projelerimizi sürdürüyoruz. Tesislerimiz uzman antrenör ve eğitmenlerle hizmet veriyor. Aynı zamanda Spor Van Projemiz var. Kadınlar, çocuklarıyla bu projelerden ve spordan faydalanıyorlar."

Turnuvaya katılan Özlem Atlı ise "Bize sunulan bu güzel faaliyet için teşekkür ederiz. Ev hanımlarını böyle güzel günde unutmadılar. Evin rutin işlerinden uzaklaşarak voleybol oynayıp eğlendik." dedi.