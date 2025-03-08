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        Van Valisi Balcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:35
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        Van Valisi Balcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, sevgiyi, şefkati, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların aile birliğinin en önemli temel taşları olduğunu belirtti.

        Tarih boyunca bu toprakların vatan kılınması için eşsiz mücadeleler veren kadınların geleceğin inşasında da önemli rol oynadığını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımızın yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılması, eğitimden iş hayatına, kamu görevinden siyasete kadar toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırması, sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmeleri büyük önem taşımakta. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz vatanımız için şehit olan ve evlatlarını, eşlerini bu topraklar için şehit veren kadınlarımız başta olmak üzere, sevginin, hoşgörünün, fedakarlığın ve başarının timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kalpten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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