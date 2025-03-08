Erciş Kaymakamı Karaloğlu, kadınların gününü kutladı

Kaymakam Karaloğlu'na eşi Gamze Karaloğlu da eşlik etti.

Kadınların aile bütçelerine katkı sağlayacaklarını belirten Karaloğlu, "Ayakların üstünde duran kadınlarımız geleceğe daha güvenle bakacaklar. Kaymakamlık olarak desteklerimiz devam ediyor. Kapımız her daim onlara açık." dedi.

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