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        Van Emniyet Müdürü Mutlu, sporcularla iftar açtı

        Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Polis Gücü Spor Kulübü sporcularıyla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:50
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        Van Emniyet Müdürü Mutlu, sporcularla iftar açtı
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        Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Polis Gücü Spor Kulübü sporcularıyla iftarda bir araya geldi.

        Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen programda Mutlu, sporcularla iftar açtı.

        Kulüp Başkanı Taner Coşkun, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

        Sporcuların sosyalleşmesi için programlar düzenlediklerini belirten Coşkun, "Hem ramazanın manevi atmosferini yaşadık hem de kulübümüzün geleceğine dair umutlarımızı yine birlikte güçlendirdik. Emniyet müdürlüğümüze teşekkür ederiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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