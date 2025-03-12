Van Emniyet Müdürü Mutlu, sporcularla iftar açtı

Sporcuların sosyalleşmesi için programlar düzenlediklerini belirten Coşkun, "Hem ramazanın manevi atmosferini yaşadık hem de kulübümüzün geleceğine dair umutlarımızı yine birlikte güçlendirdik. Emniyet müdürlüğümüze teşekkür ederiz." dedi.

Kulüp Başkanı Taner Coşkun, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

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