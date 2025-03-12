Çaldıran Kaymakamı Bakan, muhtarlarla bir araya geldi

Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa 70 mahalle muhtarı katıldı.

Programda konuşan Bakan, muhtarlarla sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

İstişare toplantılarının devam edeceğini belirten Bakan, "İlçemize ait sorunların, yaptığımız ve yapılması gereken hizmetlerin konuşulması, halkımızın daha rahat bir yaşam sürdürmesi için bu toplantıları yapacağız. Devlet halkı için vardır. Milletin de devletine sahip çıkması lazım. Devletimiz bizi halkımıza hizmet etmek için buraya atamıştır. Halkımız hizmetlerin en güzeline ve en kalitelisine layıktır." diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Üre, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel ve kurum amirleri katıldı.