Van'da vektörle mücadele çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve insan sağlığını tehdit eden kent zararlılarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, gölet, bataklık, sazlık ve kanalizasyon gibi alanlarda ilaçlama yapıyor.

50 personel ve 27 araçla yürütülen çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlar kullanılıyor.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yıl boyunca devam edeceği bildirildi.