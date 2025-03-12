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        Van'da vektörle mücadele çalışmaları başladı

        Van Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:41
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        Van'da vektörle mücadele çalışmaları başladı
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        Van Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve insan sağlığını tehdit eden kent zararlılarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, gölet, bataklık, sazlık ve kanalizasyon gibi alanlarda ilaçlama yapıyor.

        50 personel ve 27 araçla yürütülen çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlar kullanılıyor.

        Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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