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        Van'da kaçak keklik avlayanlara 93 bin 149 lira ceza uygulandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak avladıkları kekliklerle yakalanan 3 kişiye, 93 bin 149 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:02
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        Van'da kaçak keklik avlayanlara 93 bin 149 lira ceza uygulandı
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak avladıkları kekliklerle yakalanan 3 kişiye, 93 bin 149 lira ceza verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kaçak avcılığın önlenmesi için Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle çalışma yürütüldü.

        Koruma ve kontrol çalışmalarında, arazide kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen 3 kişiye, 93 bin 149 lira ceza uygulandı.

        Ekiplerce tuzaklama malzemeleri, kafes ve 4 kınalı kekliğe el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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