Van'da kaçak keklik avlayanlara 93 bin 149 lira ceza uygulandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak avladıkları kekliklerle yakalanan 3 kişiye, 93 bin 149 lira ceza verildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak avladıkları kekliklerle yakalanan 3 kişiye, 93 bin 149 lira ceza verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kaçak avcılığın önlenmesi için Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle çalışma yürütüldü.
Koruma ve kontrol çalışmalarında, arazide kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen 3 kişiye, 93 bin 149 lira ceza uygulandı.
Ekiplerce tuzaklama malzemeleri, kafes ve 4 kınalı kekliğe el konuldu.
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