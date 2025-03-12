Van'da kırsalda karla mücadele sürüyor

Ekipler, Başkale ilçesinde kardan kapanan Yukarı Dallı Mahallesi ile Duyum mezrası yolunu açmak için çalışmaların sürdürüyor.

Mevsim şartlarından dolayı yıpranan yol, kaldırım, orta refüj ve logarların bakım ve onarımını yapan ekipler, yüksek kesimlerde ise karla mücadele ediyor.

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