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        Van'da kırsalda karla mücadele sürüyor

        Van'da belediye ekiplerinin kırsalda başlattığı karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:11
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        Van'da kırsalda karla mücadele sürüyor
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        Van'da belediye ekiplerinin kırsalda başlattığı karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla çalışmalarını hızlanırdı.

        Mevsim şartlarından dolayı yıpranan yol, kaldırım, orta refüj ve logarların bakım ve onarımını yapan ekipler, yüksek kesimlerde ise karla mücadele ediyor.

        Ekipler, Başkale ilçesinde kardan kapanan Yukarı Dallı Mahallesi ile Duyum mezrası yolunu açmak için çalışmaların sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

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