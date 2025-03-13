Vanlı çiftçi, süngerleme yöntemiyle kuzu sayısını arttırdı

ORHAN SAĞLAM - Van'ın İpekyolu ilçesinde besici Veysi Ateş, veteriner tavsiyesiyle uyguladığı süngerleme yöntemi sayesinde koyunlarından yılda iki kez kuzu alıyor.

Yukarı Güneyce Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 35 yaşındaki Ateş, 10 yıl önce veterinerin yönlendirmesiyle koyunlarına süngerleme yöntemini (üreme döngüsünün kontrol altına alınması için kullanılan hormonal bir yöntem) uygulamaya başladı.

Rahimlerine yerleştirilen özel süngerler sayesinde üreme döngüleri kontrol altına alınan koyunların yılda iki kez gebe kalmaları sağlandı.

Ateş, yazın yaylada kışın ise ağılda baktığı 300 koyununda uyguladığı süngerleme yöntemiyle yılda ortalama 600 kuzu elde ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılın belli dönemlerinde çiftçiyi ziyaret ederek, hayvanlarının sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ateş, AA muhabirine, dedelerinden kalan hayvancılığı yeni yöntemlerle sürdürdüklerini söyledi.

Yılda iki kez kuzu alma yöntemiyle hayvancılık yaptığını belirten Ateş, "10 yıl önce veterinerin yönlendirmesiyle süngerleme yöntemine başladık. İşlemden beş ay sonra ilk kuzuyu aldık. Bu yöntemle yılda iki defa kuzu sahibi oluyoruz. İlk doğumda yüzde 50 civarında ikiz, üçüz veya dördüz kuzu aldığımız oluyor." dedi.

Uygulamayla hayvan sayısının arttığını anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"İlk doğumdan sonra ikinci doğum için hayvanlarımızın bakımlarını ahırlarda yapıyoruz. Yem, arpa ve yoncayla besliyoruz. Uygulamayı ilk kez kentte yaptık. İlk uyguladığımızda çok verim alamadık. Bunun nedeninin beslenmeden kaynaklı olduğunu gördüğümüzde işi daha profesyonel boyuta taşıdık. Son yıllarda ise süngerleme işlemi yapmadan verimin arttığını gözlemledik. Hayvanın bünyesi artık alışmış durumda. Uygulamadan çok memnunum."

- "Amaç mevsim dışı kuzulatmayı sağlamak"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bingöl ise yapay hormon uygulaması adı verilen yöntemin zararlı olmadığını söyledi.