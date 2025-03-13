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        Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti

        Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:30
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        Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti
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        Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti.

        Yeşilay Haftası kapsamında şubeye giden polisler, buradaki görevlilerle bir araya geldi, çalışmalarında başarı diledi.

        Polis memurlarına Yeşilay'ı tanıtan görevliler, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Destekleri için teşekkür eden Yeşilay Van Şubesi görevlileri, bilgilendirme ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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