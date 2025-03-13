Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti
Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti.
Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti.
Yeşilay Haftası kapsamında şubeye giden polisler, buradaki görevlilerle bir araya geldi, çalışmalarında başarı diledi.
Polis memurlarına Yeşilay'ı tanıtan görevliler, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Destekleri için teşekkür eden Yeşilay Van Şubesi görevlileri, bilgilendirme ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
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