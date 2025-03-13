Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti

Destekleri için teşekkür eden Yeşilay Van Şubesi görevlileri, bilgilendirme ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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