Çatak'ta belediye ekipleri dereleri temizliyor

Dere yataklarından çıkarılan kanepe, sandalye, tekerlek, torba, halı ve kömür torbaları gibi çöpler, kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek taşındı.

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik görevlileri, ilçe merkezinden geçen Sorkin ve Çatak derelerinde temizlik yaptı.

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