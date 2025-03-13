Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çatak'ta belediye ekipleri dereleri temizliyor

        Van'ın Çatak ilçesinde belediye ekipleri, derelerde temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatak'ta belediye ekipleri dereleri temizliyor
        ABONE OL

        Van'ın Çatak ilçesinde belediye ekipleri, derelerde temizlik çalışması yaptı.

        Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik görevlileri, ilçe merkezinden geçen Sorkin ve Çatak derelerinde temizlik yaptı.

        Dere yataklarından çıkarılan kanepe, sandalye, tekerlek, torba, halı ve kömür torbaları gibi çöpler, kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek taşındı.

        Belediye görevlileri, doğanın korunması konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti
        Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Yeşilay Van Şubesini ziyaret etti
        Vanlı çiftçi, süngerleme yöntemiyle kuzu sayısını arttırdı
        Vanlı çiftçi, süngerleme yöntemiyle kuzu sayısını arttırdı
        Van Gölü'nün derinliklerinde burç ve duvar kalıntıları tespit edildi
        Van Gölü'nün derinliklerinde burç ve duvar kalıntıları tespit edildi
        İnci kefali göçünün olduğu Deliçay'daki su seviyesi yükseldi
        İnci kefali göçünün olduğu Deliçay'daki su seviyesi yükseldi
        Van'da engellilere ücretsiz ulaşım desteği
        Van'da engellilere ücretsiz ulaşım desteği
        Van'da kırsalda karla mücadele sürüyor
        Van'da kırsalda karla mücadele sürüyor