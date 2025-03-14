Van'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Van'da Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zincir ve yerel marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen, işyeri genel temizliği, ürün etiket fiyatı ve gramajı ile yerli üretim logoları kontrol edildi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri toplayan ekipler, kurallara uymayan işletmelere de cezai işlem uyguladı.

Halk sağlığının korunması ve tüketicilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla denetimlere devam edileceği belirtildi.