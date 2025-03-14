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        Van esnafı İranlı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da işletme sahipleri, ülkelerindeki nevruz tatilinde kente gelerek yoğunluk oluşturan, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldüren İranlı turistler için hazırlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:26
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        Van esnafı İranlı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'da işletme sahipleri, ülkelerindeki nevruz tatilinde kente gelerek yoğunluk oluşturan, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldüren İranlı turistler için hazırlık yapıyor.

        Turistlerin konaklama süresini uzatmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla düzenlenen Van Alışveriş Festivali (Van Shopping Fest) bu yıl 15 Mart-5 Nisan'da sekizincisi gerçekleştirilecek.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yapılan festival kapsamında, otellerden restoranlara, mağazalardan eğlence merkezlerine kadar birçok işletme etkinliğe hazırlandı, vitrinleri festival için süslendi.

        Yılbaşından bu yana gümrük kapısından geçen kişi sayısının 120 bine ulaştığı kentte, nevruz tatili dönemine denk gelen festivalin bu yıl daha hareketli geçmesi bekleniyor. Tahran'la tren seferlerinin yeniden başlamasının da festivale katılımı artırıcı bir unsur olacağı düşünülüyor.

        - "İran turizm pazarından daha fazla pay almayı hedefliyoruz"

        Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nevruz tatilini fırsat bilerek İran turizm pazarından daha fazla pay almayı ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda işletmelerimize indirim noktası broşürleri dağıttık." dedi.

        Esnafın büyük bir memnuniyetle festivali beklediğini ifade eden Takva, İranlı turistlerin kente katma değer sağladığını söyledi.

        Takva, geçen yıl 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini ancak 750 bin civarında turist ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Geçen yılın turist hedefini devam ettireceğiz. Günübirlik ticaretin canlı tutulması açısından bu festivalin oldukça önemli çıktıları var. Konaklama, tekstil, yeme ve içme sektörlerindeki birçok işletmemiz bundan önemli ölçüde yarar sağlıyor. Esnafımız, fahiş fiyat uygulamalarından imtina etsinler. Büyük bir misafirperverlikle gerekli indirimleri yapsınlar. Kentimizin ticareti başta olmak üzere ithalat ve ihracatı için çalışıyoruz. Irak'ta iki gün boyunca tanıtım programları gerçekleştirdik. Bu yıl Irak'tan yoğun bir katılım olacağını tahmin ediyorum."

        Van-Tahran tren seferlerinin kente gelen turist sayısını artıracağına inandıklarını dile getiren Takva, "Tahran, Tebriz ve Van olmak üzere bu güzergahta yaklaşık 280 yolcu kapasiteli, haftada iki gün karşılıklı seferler düzenleniyor. Bu motivasyonun Kapıköy'deki turist girişini destekleyeceğini düşünüyorum. Bizim için çok önemli olan bu faaliyeti geliştirmek lazım. Biz de hem destek hem de farkındalık oluşturması açısından bir heyetimizi İran'a günübirlik göndereceğiz." diye konuştu.

        - "Hem mutlu hem de umutluyuz"

        Esnaf Sedat Kaya da her yıl düzenlenen festivalin kente fayda sağladığını belirterek, "Festivale İranlı turistlerin yoğun katılımının olmasını bekliyoruz. İndirim kampanyalarımızı başlattık. Van'dan Tahran'a tren seferleri de başladı. Bu nedenle hem mutluyuz hem de umutluyuz. Turistlerin kent ekonomisine katkısı var. O nedenle bu tür etkinliklere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

        Esnaf Mehmet Öztaşçı ise nevruz tatiliyle İranlı turistlerin gelmesini heyecanla beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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