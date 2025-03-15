Muradiye Şelalesi karların erimesiyle daha coşkulu akmaya başladı

Yılın her döneminde ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Muradiye Şelalesi, havaların ısınmasıyla erimeye başlayan karlar sayesinde çok daha gür akmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.