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        Muradiye Şelalesi karların erimesiyle daha coşkulu akmaya başladı

        Van'da karların erimeye başlamasıyla debisi yükselen Muradiye Şelalesi daha coşkulu akıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:46
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        Muradiye Şelalesi karların erimesiyle daha coşkulu akmaya başladı
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        Van'da karların erimeye başlamasıyla debisi yükselen Muradiye Şelalesi daha coşkulu akıyor.

        Yılın her döneminde ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Muradiye Şelalesi, havaların ısınmasıyla erimeye başlayan karlar sayesinde çok daha gür akmaya başladı.

        Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler, sıklıkla ziyaret ettikleri şelale ve civarında oluşan eşsiz manzaraları cep telefonlarıyla görüntülüyor.

        Debisi yükselen şelale dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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