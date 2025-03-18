Geleceğin "kitap kurtları" Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde yetişiyor

NAZLI TİMUR - Van'ın İpekyolu ilçesinde oluşturulan "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" ile çocukların erken yaşta kitapla tanışarak okuma alışkanlıklarının gelişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Valiliği tarafından 9 Eylül 2024'te Şerefiye Mahallesi'nde kurulan kütüphane, çocuklarını teknoloji bağımlılığından uzak tutmak isteyen veliler tarafından tercih ediliyor.

Hafta içi ebeveynleri tarafından kütüphaneye götürülen çocuklar, kendileri için tasarlanan eğitim yuvasında hem oyun oynuyor hem de kitaplarla iç içe vakit geçiriyor.

Okuma bilmeyen çocuklarına seçtikleri masal kitaplarını okuyan veliler, zaman zaman onlarla oyun oynayarak eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Oyun alanı ve zeka oyunları, resim, müzik gibi atölyelerin de yer aldığı kütüphanede görevli öğretmenler ise çocuklara kitap okutuyor, zeka oyunları oynayıp etkinlikler yaparak sosyalleşmelerine katkı sunuyor.

- "Okuma alışkanlıklarının gelişmesine katkı sunmak istiyoruz"

Kütüphane sorumlusu Zahide Pala, AA muhabirine, kütüphanenin aileler tarafından beğenilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Kütüphanede birçok atölyenin bulunduğunu belirten Pala, şunları kaydetti:

"Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, hayal güçlerini geliştirmek istiyoruz. Kütüphaneye gelen anne ve babalar çocuklarıyla kitap okuyor. 0-14 yaş arası çocuklar için tasarlanan kütüphanemiz 9 Eylül 2024'te kuruldu. Çocuklar burada kitap okuyor, ders çalışıyor, atölyelerden faydalanıyor. Hafta içi her gün kütüphanemizden yararlanabiliyorlar. Farklı etkinlikler de yapmayı planlıyoruz. Çocukların erken yaşta kitapla tanışmalarını, okuma alışkanlıklarının gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

- "Ortamı çok güzel"

Kütüphaneye oğluyla gelen Bekir Kurt anasınıfına giden 6 yaşındaki oğlunun kütüphanede verimli zaman geçirdiğini belirtti.

Kurt, "Kütüphanenin açıldığını duyduktan sonra çocuğumu buraya getirdim. Yaşıtlarıyla oyunlar oynuyor, kitap okuyor. Ortamı çok güzel. Biz de kitap okuyarak çocuklarımıza eşlik ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.